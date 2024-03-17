"أهلا رمضان" معرض للأشغال الفنية في جامعة حلوان (صور)

أقام طلاب الفرقة الأولى في كلية التربية الفنية جامعة حلوان معرضًا للأشغال الفنية تحت عنوان "أهلاً رمضان"، في إطار احتفالات الجامعة بقدوم شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور نبيل عبد السلام عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

تفاصيل معرض جامعة حلوان

واعتمد معرض جامعة حلوان على تجسيد شخصيات كرتونية شهيرة في المجتمع المصري وارتبطت بذكريات الطلاب منذ الصغر في شهر رمضان، مثل شخصيات بكار ورشيدة، بسنت ودياسطى، بوجي وطمطم، الكبير أوي، فنانيس، فطوطة، وغيرها، كما قام الطلاب بتنفيذ عدد من الفوانيس الملونة المبهجة التي تعبر عن روح الشهر الكريم.

نُفذت الأعمال الفنية بحجم متر ونصف باستخدام خامات الأقمشة المختلفة مثل الجوخ، الدك، الصوف، والحرير، إضافة إلى الشرائط والجالونات الملونة. تم التنفيذ في إطار العمل الجماعي والتعليم التعاوني، حيث قُسِّمت الطالبات إلى مجموعات لتنفيذ الأعمال وفقًا لخطة العمل المحددة، بالإضافة إلى ذلك، قامت كل طالبة بتنفيذ أعمال فنية خاصة باستخدام الجلود الصناعية والأقمشة المتنوعة.

حضر افتتاح المعرض الدكتور أحمد حاتم وكيل كلية التربية الفنية لشئون التعليم والطلاب في جامعة حلوان، والدكتورة آمال عبد العظيم رئيس قسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، وعدد من الأساتذة والطلاب.

وتفاعل الحضور مع الشخصيات الرمضانية المقدمة في المعرض، والتقطوا الصور التذكارية معها في أجواء من البهجة والفرحة.

أُقيم المعرض تحت إشراف الدكتورة مرفت الغمري أستاذ الأشغال الفنية المساعد والتراث الشعبي، والمعيدة مروة الرفيعي بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي.



