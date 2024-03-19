ناقد رياضي : الدعم الجماهيري مطلوب في مواجهات بطولة كأس العاصمة

أكد الناقد الرياضي احمد الخضري، أنه لابد من حضور جماهيري كبير في بطولة العاصمة الإدارية ، مشيرا إلى أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يتمتع بدعم جماهيري كبير، كما أنه يتم توفير كل متطلباته في الفترة الأخيرة.

وقال في تصريحات إعلامية صباح اليوم الثلاثاء : "حسام حسن يحصل على دعم جماهيري غير مسبوق من أيام محمود الجوهري، وهناك روح جديدة ظهرت بينه وبين اللاعبين، وتدريب الأندية مختلف عن المنتخبات".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم :

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي