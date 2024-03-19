حبس عصابة نسائية تخصصت فى نشل المواطنين بالموسكي

أمرت نيابة الموسكي بحبس عصابة نسائية فى الموسكي تخصصت فى سرقة المواطنين بأسلوب النشل، ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كما طالبت بصحيفة الحالة الجنائية للمتهمات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتان لهما معلومات جنائية؛ بدائرة قسم شرطة الموسكي لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "النشل".

وعثر بحوزتهما على 3 حافظات نقود خاصين بثلاث سيدات– مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

عقوبة جريمة السرقة

وحدد قانون العقوبات المصري، عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة، حسب الظرف والحالة التي تقع فيها الجريمة، ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سبع سنوات، وهي العقوبة التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثاً، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.

أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.