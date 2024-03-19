"منتجات القرية" مبادرة تنفذها محليات الوادى الجديد

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط وإشراف جهاد المتوفى رئيس مركز ومدينة الخارجة مبادرة لبيع منتجات القرية والمدينة وقامت بالتنظيم والإعداد للمبادرة سلوى توفيق حجاج مدير تنمية القرية.



تم خلال المبادرة بيع جميع أنواع الخضروات والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات الألبان، ، والدواجن. وتم توفير هذه المنتجات بأسعار مخفضة بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتيسير الوصول إليها.

وتحفيز دور المجتمع في دعم الاقتصاد المحلى

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجميع المنافذ فى الاحياء المختلفة

وقال محمد ميسرة القائم بأعمال مدير المنافذ أن السلع الغذائية الأساسية تم توفيرها بمنافذ البيع في منطقة ميدان الشعلة وحى البساتين وحى الزهور بالإضافة إلى العربة المتنقلة التي تغطي مناطق مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين كما تم توفير لحوم بلدى سعر الكيلو ٣٠٠ جنية.

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