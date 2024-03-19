الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس مطاي يلتقي  بالمواطنين للإستماع وحل مشاكلهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في إطار التلاحم وبناء جسور التواصل ما بين المسؤولين والمواطنين ، والتعرف عن قرب على مشكلاتهم ، التقى المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، بعدد من المواطين بمكتبه ، وذلك للإستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها لتخفيف المعاناة عن المواطنين .

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين ، للإستماع ومناقشة مطالبهم والتعرف على المشكلات ، والإعداد الجيد لفحصها والحل الفوري لها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين ، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم ، حيث التقي المهندس حامد فخري ، رئيس مركز ومدينة مطاي ،  مع المواطنين للإستماع لشكواهم ، وتقديم الحلول المناسبة لها، وذلك بمكتب رئيس المركز  بديوان عام مجلس مدينة مطاي ، وجاء ذلك بحضور مجموعة من أهالي مركز مطاي لعرض طلباتهم ومشكلاتهم .

 

وقد استمع رئيس المركز، إلى  شكاوى المواطنين ، ومنها شكوى توصيل  الصرف الصحي لبعض المناطق بمطاي ،  وعلى الفور تواصل رئيس المركز مع جهات الإختصاص ،  لفحص شكاوى وطلبات المواطنين ، ووجه بسرعة العمل علي حلها طبقا للقوانين ، كما تم حل بعض المشاكل فورا خلال الإجتماع ، وإحالة البعض إلى جهات الإختصاص، تمهيدا لإصدار قرار بحلها.

 

واعلن المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، أن اللقاء بالمواطنين يأتي تنفيذا لتوجيها اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، حيث تكون هناك مكاشفة ومصارحة ومعرفة عن قرب عن حجم مشكلات المواطنين ومعاناتهم ، والعمل على حلها إن كانت مستحقة وفي إطار الإلتزام باللوائح والقوانين ، واننا نبني جسور من التواصل برصيد  ثقة مابين المسؤولين والمواطنين ، والذي يتأتى في حل المشكلة بشكل عاجل وفوري . 

الجريدة الورقية