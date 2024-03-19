رئيس مطاي يلتقي  بالمواطنين للإستماع وحل مشاكلهم

في إطار التلاحم وبناء جسور التواصل ما بين المسؤولين والمواطنين ، والتعرف عن قرب على مشكلاتهم ، التقى المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، بعدد من المواطين بمكتبه ، وذلك للإستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها لتخفيف المعاناة عن المواطنين .

وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين ، للإستماع ومناقشة مطالبهم والتعرف على المشكلات ، والإعداد الجيد لفحصها والحل الفوري لها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين ، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم ، حيث التقي المهندس حامد فخري ، رئيس مركز ومدينة مطاي ، مع المواطنين للإستماع لشكواهم ، وتقديم الحلول المناسبة لها، وذلك بمكتب رئيس المركز بديوان عام مجلس مدينة مطاي ، وجاء ذلك بحضور مجموعة من أهالي مركز مطاي لعرض طلباتهم ومشكلاتهم .

وقد استمع رئيس المركز، إلى شكاوى المواطنين ، ومنها شكوى توصيل الصرف الصحي لبعض المناطق بمطاي ، وعلى الفور تواصل رئيس المركز مع جهات الإختصاص ، لفحص شكاوى وطلبات المواطنين ، ووجه بسرعة العمل علي حلها طبقا للقوانين ، كما تم حل بعض المشاكل فورا خلال الإجتماع ، وإحالة البعض إلى جهات الإختصاص، تمهيدا لإصدار قرار بحلها.

واعلن المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، أن اللقاء بالمواطنين يأتي تنفيذا لتوجيها اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، حيث تكون هناك مكاشفة ومصارحة ومعرفة عن قرب عن حجم مشكلات المواطنين ومعاناتهم ، والعمل على حلها إن كانت مستحقة وفي إطار الإلتزام باللوائح والقوانين ، واننا نبني جسور من التواصل برصيد ثقة مابين المسؤولين والمواطنين ، والذي يتأتى في حل المشكلة بشكل عاجل وفوري .