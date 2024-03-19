محافظ أسيوط يشهد إطلاق حملة توزيع 5 آلاف كرتونة علي الأسر الأولى بالرعاية

ضمن مبادرة "دائما على بالي"

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إطلاق حملة موسعة لتوزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية علي الأسر الاولى بالرعاية في نجوع و قري المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرة المصرية للاتصالات "دايما على بالي"، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

تضمنت فعاليات الاطلاق اصطفاف الشاحنات المحملة بكراتين رمضان أمام ديوان عام المحافظة حيث تفقد السيد المحافظ ومرافقيه الشاحنات المصطفة واستمع الي شرح وافي عن تفاصيل الحملة ومستهدفاتها واطلع علي مكونات الكرتونة وطبيعة المواد الغذائية التي تحتويها معطيا إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو قري المحافظة المختلفة للبدء في عملية التوزيع

وخلال تفقده شاحنات المبادرة واطلاعه علي مكونات الكرتونة أكد محافظ أسيوط، علي أهمية المبادرة لدعم الأسر الأولي بالرعاية بتلبية احتياجاتها الغذائية في شهر رمضان الكريم مشيدا بجودة مكونات الكرتونة وحجم الأسر المستهدفة في أنحاء المحافظة

ووجه محافظ اسيوط كافة الجهات التنفيذية المعنية ببذل أقصي الجهد تذليل كافة الصعوبات أمام تنفيذ الحملة ضمانا لتنفيذ أهدافها معربا عن ترحيبه بجهود التعاون بين المصرية للاتصالات وصناع الخير لخدمة الأسر الأولي بالرعاية معربا عن شكره المؤسستين لمواصلة جهودهما لتقديم خدمات إنسانية رائدة.

من جانبه أوضح هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيدي لصناع الخير، أن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات يتواصل لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة حيث نجحت الشركة بالتعاون مع المؤسسة في توصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع.

وقدم عبدالفتاح، الشكر لمحافظ اسيوط علي دعمه لجهود المؤسسة في كافة القطاعات التنموية خدمة لشرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة موضحا ان فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها سوف ينطلقون فى التوزيع يسابقون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر الاولى بالرعاية فى منازلهم خلال ايام الشهر الكريم لتحقيق هدفين اساسين اولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين ادخال الفرحة على قلبه والبعد عن اي مظهر يسئ اليه ، والهدف الثانى هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانا لوصول الكراتين الى مستحقيها الفعليين دون غيرهم كل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي .

واوضح عبدالفتاح ان التوزيع سوف يشمل كل الشرائح الاولى بالرعاية فى جميع انحاء المحافظة و أن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة " دائما على بالي " يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح.