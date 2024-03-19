هاني سعيد يشارك في قمة transfer room بروما

في إطار خطة إدارة نادي بيراميدز لتطوير الكوادر الرياضية بالنادي، شارك الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز قمة transfer room في العاصمة الإيطالية روما، والتي يناقش فيها أكبر أندية العالم الخطط الخاصة بقضايا الانتقالات في مختلف الدوريات، وأحدث التطورات في هذا الشأن.

وأوضح الكابتن هاني سعيد عن أن قمة transfer room أقيمت هذا العام مرتين كانت الأولى في لشبونة بالبرتغال وحضرها ممثلا عن نادي بيراميدز، قبل القمة الثانية في روما، والتي حضرها إلى جانب أكبر أندية العالم.

أشار المدير الرياضي إلى أنه على هامش حضوره القمة عقد عدة جلسات ومقابلات مع عدد من المديرين الرياضيين لأهم أندية أوروبا وعلى رأسهم يوفنتوس وروما وكالياري وأدونيزي من الدوري الإيطالي وميدتلاند الدنماركي، وعدد من أندية الدوري البرازيلي ونادي صن داونز الجنوب أفريقي، وشهدت جلسات القمة مناقشة احتياجات الأندية من اللاعبين والتدعيمات وكل ما يتعلق بقضايا الانتقالات في الكرة العالمية.

يذكر أن قمة transfer room في روما يشارك فيها فقط من قارة أفريقيا ناديان وهما بيراميدز من مصر وصن داونز من جنوب أفريقيا إلى جانب أكبر أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية.