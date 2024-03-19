مدير مدرسة بالوادى الجديد تفوز بمسابقة الرائد العام المثالى

حصلت نادية ابراهيم دغبوش مدير مدرسة الزهور الابتدائية القديمة بالخارجة، بالوادى الجديد على المركز العاشر على مستوى الجمهورية بالمسابقة القومية (الرائد العام) المثالى "مديرو المدارس" للمرحلة الابتدائية والتى نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى 2023 / 2024، تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى".

وقد المهندس سيد عبدالعزيز التهنئة لحصول أحد كوادر التربية والتعليم المتميزات على مركز على مستوى الجمهورية مثمنا مجهودات إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام التربية الإجتماعية بالمديرية لتقديم الأفضل والمنافسة على مستوى الجمهورية لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية

وتأتى هذه المسابقة انطلاقا من دور الوزارة في دعم التفوق القيادي والمجتمعي والجهود المستمرة لاتحاد مدارس الجمهورية في تعزيز الابتكار والتفوق في القيادة والخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة، والتعرف على قدرات ومواهب مديري المدارس.

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