ضبط ٢٤٠ مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ،برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، حملات تموينية تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين ، تمكنت من ضبط ٢٤٠ مخالفة تموينية متنوعة.

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات أسفرت خلال اليومين الماضيين ، عن ضبط ١٧٣ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع ١١ مخالفة تموينية بمركز ومدينة العدوة ، و١٥ مخالفة بمركز ومدينة مغاغة ، و١٦ مخالفةتموينية بمركز ومدينة بني مزار ، و٣٠ مخالفة تموينية بمركز ومدينة سمالوط ، و٢٤ مخالفة مركز المنيا، و٣١ مخالفة تموينية بمركز ومدينة ملوي، و١٦ مخالفة بمركز ومدينة ديرمواس.

وضبط ٦٥ مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، جاءت بواقع ، مخالفة بمركز ومدينة مغاغة، وأخرى مركز ومدينة بالعدوة ، و١٠ مخالفات تموينية بمركز ومدينة المنيا ، و٣٦ مخالفة تموينية بمركز ومدينة أبوقرقاص ، و١٣ مخالفة بمركز ومدينة ملوي، و٤ مخالفات بمركز ومدينة مطاى، بالإضافة ، إلي مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية بمركز ومدينة بني مزار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.