الثلاثاء 19 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط ٢٤٠ مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ،برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، حملات تموينية تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  ، أن مديرية التموين ، تمكنت من ضبط ٢٤٠ مخالفة تموينية متنوعة.

 

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وشدد المحافظ ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه  ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات  أسفرت خلال اليومين الماضيين ، عن ضبط ١٧٣ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع ١١ مخالفة تموينية بمركز ومدينة العدوة ، و١٥ مخالفة بمركز ومدينة مغاغة ،  و١٦ مخالفةتموينية بمركز ومدينة بني مزار  ، و٣٠ مخالفة تموينية بمركز ومدينة سمالوط ، و٢٤ مخالفة مركز المنيا، و٣١ مخالفة تموينية بمركز ومدينة ملوي، و١٦ مخالفة بمركز ومدينة ديرمواس.

 

وضبط ٦٥ مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، جاءت بواقع ، مخالفة بمركز ومدينة مغاغة، وأخرى مركز ومدينة بالعدوة ، و١٠ مخالفات تموينية بمركز ومدينة المنيا ، و٣٦ مخالفة تموينية بمركز ومدينة أبوقرقاص ، و١٣ مخالفة بمركز ومدينة ملوي، و٤ مخالفات بمركز ومدينة مطاى، بالإضافة ،  إلي مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية بمركز ومدينة بني مزار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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