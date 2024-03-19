محافظ أسيوط:استكمال تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك خلف مديرية الأمن

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك للأرصفة بعدة شوارع خلف مديرية الأمن بنطاق حي شرق تمهيداً للرصف ضمن خطة التطوير والتجميل.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم إعادة تمهيد وتسوية الطريق خلف مبني مديرية أمن أسيوط "سابقاً " والشوارع المتفرعة بالجليدر وكشط الطبقة الأسفلتية القديمة ورفع التعديات على حرم الطريق باستخدام معدات الحي ووحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة تمهيداً للبدء في أعمال ومراحل الرصف المقرر تنفيذها وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لتسهيل وتيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين ضمن أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين لافتاً إلى المتابعة الدورية والإشراف على أعمال ومراحل التنفيذ من سيد عبدالجواد رئيس حي شرق ونائبي رئيس الحي للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وفقاً للجدول الزمني المقرر مشيراً إلى أهمية التنسيق مع إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والاشغالات والرصف بالحي وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع.