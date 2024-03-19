المشدد 5 سنوات لحارس العقار المتهم بسرقة شقة فى محل عمله

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة حارس عقار، بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بسرقة شقة سكنية في النزهة.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على حارس عقار لسرقته شقة بالاتفاق مع آخر في النزهة.

وكشفت التحريات أن حارس العقار وراء سرقة الشقة حيث قام بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية خطط لسرقتها في النزهة واستولي على ما بداخلها من مبالغ مالية عملة "أجنبية"، وبعض المشغولات الذهبية.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وإحالة المتهم إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

ومن جهة أخرى تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على 3عاطلين «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة لقيامهم بسرقة مركبة «توك توك» من قائدها بالإكراه، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، فرد محلى.

سقوط عصابة لسرقة مركبة “توك توك” بالإكراه بالخانكة

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في مركبة «التوك توك» بالبيع لعميلهم «سئ النية»«عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بالقليوبية» أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.