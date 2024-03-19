قرار قضائى جديد ضد المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة الإسلامية

اجلت الدائرة أولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، محاكمة 3 متهمين في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية لجلسة 1 يونيو المقبل لفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني تفاصيل قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، حيث تبين قيام تاجر ملابس بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام، وانضم إليه عامل زراعي وربة منزل.

وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني التي أجريت في القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2147 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ تنظيم الجبهة الإسلامية أن المتهم عمر البسطويسي اقتنع بالأفكار المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير معاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.

وفي سياق آخر تباشر الجهات المختصة بمديرية أمن الجيزة، التحقيق مع سائق يعمل بشركة توصيل شهيرة، لاتهامه بالتحرش بفتاة جامعية، أثناء رحلة توصيلها من الجامعة إلى منزلها بمدينة السادس من أكتوبر ولكشف ملابسات الواقعة



أقوال السائق المتهم

وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة قائلًا: “ دي زي بنتي ما حصلش حاجة ولم أتحرش بها”.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنيةبلاغًا من طالبة جامعية تتهم سائق شركة توصيل شهيرة بالتحرش بها ومحاولة هتك عرضها أثناء توصيلها ونجح رجال المباحث في القبض عليه.

وذكرت الفتاة في المحضر أن المتهم حاول التحرش بها أثناء قيادته السيارة مما جعلها تصرخ ودخلت في حالة هستيريا حتى توقف عن القيادة وتركها تفتح باب السيارة وتخرج.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.