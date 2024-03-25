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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق مصطفى: رفضت تدريب نهضة بركان المغربي

طارق مصطفى
طارق مصطفى

تحدث طارق مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن تجربته في الدوري المغربي، بعدما رحل عن تدريب فريق أولمبيك أسفي.

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وتابع طارق مصطفى: "بالتأكيد، أنا موجود في نادٍ كبير وهو البنك الأهلي، كما أنني أعتبر رئيس النادي أشرف نصار بمثابة الأب الروحي بالنسبة لي".
وأوضح أنه تلقى عرضًا لتدريب نهضة بركان قبل شهرين ونصف، لكنه احترم تعاقده مع البنك الأهلي.
وأتم طارق مصطفى تصريحاته: "مجلس إدارة البنك الأهلي لا يتأخر عني في أي شيء، سواء معسكرات أو صفقات، وكل طلباتي مُجابة، ويساندوني دائمًا وهذا أمر يسعدني وأشعر بالراحة النفسية".

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