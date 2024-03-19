محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تنفيذ البرنامج التدريبي لرفع كفاءة وتأهيل الأطباء

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء أعمال تنفيذ البرنامج التدريبي لرفع كفاءة وتأهيل الأطباء لتولي المناصب القيادية والإدارية بالمستشفيات والادارات الصحيه تحت عنوان ( التخطيط الاستراتيجي )، حيث تنعقد الدورة لمدة شهر كامل علي مرحلتين كل مرحلة لمدة اسبوعين لجميع التخصصات.

جاء ذلك الطيية بحضور الدكتور تامر صالح وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والمحاضر في البرنامج التدريبي.

ووجه مختار، للمتدربين قائلا هذا البرنامج التدريبي فرصة حقيقة للأطباء الراغبين في تولي مناصب قيادية يجب اغتنامها والاستفادة من خبرات المدربين والمحاضرين في هذا البرنامج وتدوين كافة المعلومات لتطبيقها عند تولي المناصب القياديه .

وأوضح المحافظ، أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو رفع كفاءة الأطباء وانتقاء افضل الاطباء المتميزين لتولي المناصب القيادية والإدارية بجميع المستشفيات والادارات الصحية بالدقهلية للنهوض بالمنظومة الطبية لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه محافظ الدقهلية، خالص شكره وتقديره للدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعه علي المشاركة في تدريب أطباء مديرية الصحة بالدقهلية لتأهيلهم للقياده ، مثمنا دور رئيس الجامعة لاختياره افضل العناصر من اعضاء هيئة التدريس لتدريب الاطباء في هذه الدورة .

وأكد المحافظ، أن البرنامج التدريبي سيحدث طفرة غير مسبوقة في تطوير أداء مديري المستشفيات والادارات الصحية لدعم وتطوير المنظومة الصحية بالدقهلية ، وستصبح هذه الدورة مثال يحتذي به في جميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية .

والجديد بالذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن فى المرحلة الأولى تدريب200 طبيب من وزارة الصحة من تخصصات (الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى) ويقوم بالتدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة من مختلف التخصصات بكليات الطب البشري والطب البيطرى و الصيدلة والحقوق و التجارة ، ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من البرامج التدريبية وهي التخطيط الاستراتيجي والدعم اللوجيستي والحوكمة و الادارة المالية واللوائح المنظمة للعمل بالمستشفيات و الميكنة والتحول الرقمي ومقايس الجودة والتأهيل نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .