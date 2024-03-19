ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار ٢١ وصل الى٣٠٥٠ جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار،

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3050 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل 2154 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3486 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2614 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2034 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24400 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3030 جنيهًا، في ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2161 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، خلال اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بالإبقاء عليها دون تغير.