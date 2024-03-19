محافظ المنيا يشهد الحفل الفني لفرقة التخت العربي

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحفل الفني لفرقة التخت العربي بقيادة المايسترو ياسر معوض ، على مسرح ديوان عام المحافظة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي 105 والذي يوافق 18 مارس.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، العميد محمد توفيق حسين المستشار العسكري للمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والقيادات الأمنية والتنفيذية ، وجموع من أهالي المحافظة.

وقدم المحافظ ، أصدق التهاني القلبية لأهالي المنيا ، بمناسبة مرور 105 عاماً علي العيد القومي للمحافظة ، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر ، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ، أنه في هذا اليوم الخالد في تاريخ المحافظة ، شارك أبناء محافظة المنيا البواسل في ثورة 1919 ، بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، حيث قدم أهالي المحافظة أرواحهم فداءً لعزة وكرامة الوطن، مقدماً التحية والتقدير إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة ، الذين ضحوا بحياتهم فداءً لمصرنا الغالية .

وشملت فقرات الحفل الفني ، مجموعة مختارة من الأغاني الوطنية والطربية الأصيلة ، والتي تفاعل معها الحضور، بالإضافة ، إلى عرض الفرقة القومية لكورال الأطفال بقصر ثقافة المنيا ، بقيادة المايسترو عصام الشاذلى ، وعرض لفرقة ملوى للفنون الشعبية .