الأمن يستجوب سائق فى شركة شهيرة متهم بالتحرش بفتاة

تباشر الجهات المختصة بمديرية أمن الجيزة، التحقيق مع سائق يعمل بشركة توصيل شهيرة، لاتهامه بالتحرش بفتاة جامعية، أثناء رحلة توصيلها من الجامعة إلى منزلها بمدينة السادس من أكتوبر ولكشف ملابسات الواقعة



أقوال السائق المتهم

وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة قائلًا: “ دي زي بنتي ما حصلش حاجة ولم أتحرش بها”.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنيةبلاغًا من طالبة جامعية تتهم سائق شركة توصيل شهيرة بالتحرش بها ومحاولة هتك عرضها أثناء توصيلها ونجح رجال المباحث في القبض عليه.

وذكرت الفتاة في المحضر أن المتهم حاول التحرش بها أثناء قيادته السيارة مما جعلها تصرخ ودخلت في حالة هستيريا حتى توقف عن القيادة وتركها تفتح باب السيارة وتخرج.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

وفي سياق اخر توفيت حبيبة الشماع الشهيرة إعلاميًا بلقب "فتاة أوبر" ضحية سائق أوبر، عن عمر ناهز 24 عامًا، وذلك إثر بعد تدهور حالتها الصحية في الساعات الأولى من صباح اليوم، نتيجة مضاعفات الحادث الذي تعرضت له الشهير الذي تعرضت له.

وفاة حبيبة الشماع

وحسبما صرح محامي الضحية حبيبة الشماع، أنها قضت الأيام الأخيرة من حياتها داخل العناية المركزة، بمستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، وأنها تعرضت لنزيف في عينيها صاحبه نزيف حاد في المخ أدى إلى وفاتها.

تفاصيل حادث حبيبة الشماع

وكانت قد تعرضت حبيبة الشماع، لإصابات بالغة وجروح في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه نزيف بالمخ، إثر إلقائها لنفسها من سيارة أوبر خلال سيرها على طريق الشروق.