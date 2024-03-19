بشير التابعي: البطولة في الزمالك بـ 100 لأننا بنلعب ضد الدنيا كلها

قال بشير التابعي نجم الزمالك السابق أن تحقيق بطولة واحدة مع القلعة البيضاء يساوي 100 بطولة لأننا بنلعب ضد رغبة الجميع.

أضاف التابعي: البطولة في الزمالك بـ 100 بطولة لأننا بنلعب ضد الدنيا كلها، اتحاد وحكام وإدارة نادي وجمهور، البطولة بتبقى غالية جدا.

وواصل التابعي: النادي الأهلي محترم جدا وعنده نظام وقافل على نفسه، وأي رياضي يقولك بكره الأهلي مينفعش تتكلم وتتعامل معاه هو الأهلي قتلي حد؟ أنا ولادي أهلاوية جدا وبنتي زملكاوية جدا.

وتابع: ابني الكبير بيعيط لما الأهلي يخسر بقوله أنت عبيط يا ابني أنت ابن واحد زملكاوي رد قالي شوف الزمالك مشاك إزاي.

وواصل: حرقت عقود الأهلي قريب عشان كل ما بشوفها بتعملي صداع ، اتعاقبت على توقيعي للأهلي مرتين الأولى بطلوني في النادي والثانية الطريقة اللي مشوني بيها من باب الخدامين.

وأضاف: مكنتش باخد فلوس في الزمالك ومسكت في رقبة إسماعيل سليم نائب الرئيس وقولتله فين فلوسي.