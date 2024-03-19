المشدد 15 سنة لشقيقين لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بشبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 15 سنة لشقيقين، بسبب اتهامهما بالشروع في قتل شخص، لخلافات سابقة بينهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

المشدد 15سنة لشقيقين لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بشبرا الخيمة



تضمن أمر إحالة المتهمين «أ.ع.أ» وشقيقه «إ.ع.أ» إلى محكمة الجنايات أنهما في غضون شهر يناير من عام 2023 شرعا في قتل المجني عليه «محمد.ي.ا» عمدا مع سبق الإصرار؛ بأن عقدا العزم على قتله، إثر خلافات سابقة فيما بينهم، وقاما بإشهار سلاحين ناريين «فردي خرطوش» وأطلقا صوبه أعيرة نارية، فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي كادت تودي بحياته.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين «فردي خرطوش»، وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.

وفي وقت سابق، تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة؛ يفيد بورود إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول «محمد.ي.ا» مصابا بطلق نارى خرطوش، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين توجد بينهما وبين المجنى عليه خلافات، حيث نشبت بينهم مشاجرة أسفرت عن قيامهما بإطلاق الرصاص على المجنى عليه.

وفي أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهمين وبحوزتهما فردى خرطوش وذخيرة، واعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة حبسهما وتقديمهما للمحكمة التي أصدرت حكمها السابق.

المؤبد لـ سائق ميكروباص بتهمة ترويج الهيروين في الخانكة

كما عاقبت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، سائق ميكروباص، بالسجن المؤبد لقيامه بالاتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر إحالة المتهم،ويدعى «م.ح.ا» 31 سنة، سائق، إلى محكمة الجنايات أنه تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدرا الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

في وقت سابق، وردت معلومات سرية لرئيس مباحث الخانكة تفيد قيام سائق بترويج المخدرات وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث توصل إلى قيام المتهم بترويج المخدرات على عملائه بمنطقة الخانكة.

وفى أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسه وتقديمة للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

سقوط عصابة لسرقة مركبة “توك توك” بالإكراه بالخانكة

كما تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية ، من القبض على 3عاطلين «لإثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة لقيامهم بسرقة مركبة «توك توك»من قائدها بالإكراه، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، فرد محلى.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في مركبة «التوك توك» بالبيع لعميلهم «سئ النية»«عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بالقليوبية» أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.