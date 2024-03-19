صحة الشرقية تناقش خطة العمل واللائحة الأساسية للمنشآت الصحية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع لجنة الدواء بالمحافظة، بحضور مدير عام الصيدلة، ومدير إدارة المستشفيات، ومسئولة الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والصيدلي الأول والصيادلة الإكلينيكيين بكل مستشفى، لمناقشة خطة عمل لجنة الدواء بالمستشفيات السابقة والقادمة.

تناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادرة بقرار وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤، ومناقشة التحديثات الجديدة بها، وتفسيرتها، والتي ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة في تطوير المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن اللائحة الجديدة من شأنها خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية، كما تم مناقشة آليات صرف الأدوية بأقسام العيادات الخارجية بالمستشفيات وفقاً للائحة الجديدة.

وناقش وكيل الوزارة، مؤشرات أداء عمل اللجنة خلال الفترة السابقة، داخل الأقسام الطبية بكل مستشفى على حدى، والتي يترأسها مدير المستشفي، وتضم الصيدلي الأول، والصيدلي الإكلينيكي، ورؤساء الأقسام الطبية، وعضو جودة، ومكافحة العدوى، وبحث أي معوقات تؤثر على كفاءة عمل اللجنة، وانتظام سير العمل، والوقوف على أي سلبيات ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكداً أهمية دور الصيدلة الإكلينيكية في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات، ومتابعة صرف الأدوية المناسبة للمرضى بالأقسام الطبية ومراجعة ومتابعة البروتوكولات العلاجية للمرضي، وبروتوكولات المضادات الحيوية.

ورصد الأخطاء والتفاعلات الدوائية للمرضي للتخفيف من آلامهم، وضمان الإستهلاك الرشيد للأدوية الهادفة نحو حوكمة المضادات الحيوية بالمحافظة، وترشيد استهلاكها.

كما ناقش مسعود تعزيز دور مفتشي الصيدلة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وإعادة توزيع الرواكد منها وفقاً لمؤشرات الأداء والتردد، ومتابعة توريد الأدوية والمستلزمات من خلال الشركات والمتابعة المستمرة لأي نواقص بها، هذا بالإضافة إلى توفير الأصناف البديلة في حالة تأخر الأصناف الأساسية.