المؤبد لسائق ميكروباص بتهمة ترويج الهيروين في الخانكة

عاقبت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، سائق ميكروباص، بالسجن المؤبد لقيامه بالاتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية.

المؤبد لـ سائق ميكروباص بتهمة ترويج الهيروين في الخانكة



صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.



وتضمن أمر إحالة المتهم،ويدعى «م.ح.ا» 31 سنة، سائق، إلى محكمة الجنايات أنه تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدرا الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



في وقت سابق، وردت معلومات سرية لرئيس مباحث الخانكة تفيد قيام سائق بترويج المخدرات وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث توصل إلى قيام المتهم بترويج المخدرات على عملائه بمنطقة الخانكة.

وفى أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسه وتقديمة للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

سقوط عصابة لسرقة مركبة “توك توك” بالإكراه بالخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من القبض على 3عاطلين «لإثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة لقيامهم بسرقة مركبة «توك توك»من قائدها بالإكراه، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، فرد محلى.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في مركبة «التوك توك» بالبيع لعميلهم «سئ النية»«عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بالقليوبية» أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السيطرة على حريق بشقة سكنية في شبرا الخيمة

كما نشب حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمه يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع إمتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.

وبالمعاينة والفحص كشفت التحريات الأولية أن الحريق نتيجة لماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

