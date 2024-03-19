كسر مفاجيء بخط مياه يتسبب في عطش ضواحي قرية توماس جنوب الأقصر

تعرض خط مياه قطر 300مم فى قرية توماس مركز إسنا بجنوب الأقصر إلى كسر مفاجئ؛ أدى إلى إنقطاع المياه عن توماس 3 و المناطق التابعه لها.

واعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تجرى حالياً أعمال الإصلاح، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، حال طلبها.



وأوضحت الشركة في بيان، أنه يمكن التواصل بغرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام

125 من أى هاتف

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

وكانت الشركة قد أعلنت أمس الإثنين أنه تم البدء فى مجال نظم المعلومات والبرمجيات وأنظمة المرافق لتطبيق المنظومة التى تخدم قطاع المرافق والقطاع التجارى بالشركة، لذلك تم تجهيز عدد 7 سيارات خدمة عملاء متنقلة للعمل بجميع مراكز وقرى محافظة الأقصر على مدار أيام الأسبوع وذلك لتقديم الخدمات.



وأوضح رئيس شركة الأقصر، أن تلك السيارات تم تصميمها خصيصاً وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة والوصول للمناطق التى لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للمواطنين كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وتابع أن الشركة تسعى لمواكبة الوسائل المتطورة التى تحقق راحة العميل ورضاه وتؤدى الخدمة فى أسرع وقت ممكن، مشيرا أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم جميع الخدمات للمواطنين مثل ( التعاقد علي ادخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوي )