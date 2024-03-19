تدشين مبادرة "حوارنا سلام"  لقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية بأسيوط

أعلنت اللجنة المصرية للعدالة والسلام بأسيوط، عن تدشين مبادرة "حوارنا سلام" لقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية بمحافظة أسيوط بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع ورعاية مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد".

حيث عقدت اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة اجتماعها التنسيقي الأول بمقر المؤسسة الكاثوليكية بشارع المحافظة وذلك للتنسيق والمناقشة وتوزيع المهام بين المشاركين لبدء التنفيذ على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وأوضح القمص مرقس يوسف راعي كنيسة الرسولين بطرس وبولس بأسيوط الجديدة ومدير مكتب العدالة والسلام بأسيوط أن المبادرة تهدف إلى نشر رسائل توعوية تعزز قبول الاختلاف، ومناهضة التطرف، واحترام الآخر وتعزيز القيم الإيجابية بين 300 شاب وفتاة في محافظة أسيوط من سن ١٨ : ٤٠ عام متنوعي الفئات والثقافات بحيث يتم مراعاة الاختلاف الجندري والعقائدي والثقافي (ذكور واناث ، مسلمين ومسيحيين ، اصحاء وذوي احتياجات خاصة ، ...) وغيرهم مشيراً إلى تنفيذ برنامج تدريبي للشباب يتضمن لقاءات وفعاليات وورش عمل ومعارض فنية تحاكي طرائق الحوار فضلاً عن رحلات وتبادل زيارات للمواقع الدينية لحماية التراث الثقافي وترسيخ ثقافة الاندماج والتعايش المشترك بين مختلف الفئات وذلك خلال الفترة من مارس إلى أغسطس ٢٠٢٤م.

حضر اللقاء كل من عقيل اسماعيل عقيل ـ المنسق العام للاتحاد العربي للتطوع بمصر ، السير فريال موريس مديرة مدرسة راهبات نوتردام بأسيوط ، ونهى ميلاد وكيلة مرحلة بمدرسة السلام الحديثة ، وسها حسين مدير مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات ، وناهد عزيز مدير تنفيذي بمكتب العدالة والسلام ، وأشرف زكريا عض فريق مكتب العدالة والسلام ، عماد حليم ، جورج أنور مصمم جرافيك ومصور فوتوغرافي ومسئول المركز الإعلامي بإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك وعضو بلجنة العدالة والسلام أسيوط ، كرستين ابراهيم اداري مسؤل شؤن الطلاب بمدرسة السلام الاعدادية الثانوية بأسيوط (القس ناجي) ، وهاني ثروت العمدة عضو الاتحاد العربى للتطوع ومحاسب بجامعة أسيوط ، ورانده محب مشرفة لغة إنجليزية بمدرسة السلام المتطورة ،وهناء مراد متطوعة بمكتب العدالة والسلام ، وكيرلس رفعت الاراش لاعاقة الذهنية ومدرس فى مدرسة الرهبات الفرنسيسكان بأسيوط ، وكيرلس ناشد مساعد المدير التنفيذي لشركة هيلث كيور ، ومينا ثروت مسئول IT والمسئول الاعلامى بمدرسة السلام الاعدادية الثانوية بأسيوط (القس ناجي) ، محمد ممدوح مراسل الوفد بأسيوط ، ونورهان كامل وايمان علي طلاب جامعيين ممثلي الشباب.