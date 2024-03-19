خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق فى حوار رمضانى على قناة النيل للرياضة

يحل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق ومقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، ضيفا مع الإعلامية سماح عمار في برنامج اصداء الملاعب الذي يذاع يوم الأربعاء القادم في الثانية ونصف ظهرا في لقاء رمضاني وحوار غير تقليدي.

يتحدث فيه الوزير السابق عن أمور إنسانية في حياته لا يعلمها الكثيرون بدايه من نشأته ومشواره العملى حتى وصوله الى منصب الوزير.

كما يتحدث خالد عبدالعزيز عن الجانب الاخر في حياته وولعه بالفن الراقي والحفلات الراقية في دار الاوبرا وسماعه لكبار نجوم الغناء وتحليله الفني لهم ولاغانيهم على مواقع السوشيال ميديا وتواصله مع الشباب على فيسبوك وحرصه وحرصه على الردود على كل تعليق يأتيه على صفحته كما يتحدث الوزير السابق عن رأيه في ابرز القضايا الرياضية الحالية .



جدير بالذكر ان المخرج محمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة كان حريصا على وضع لمسات رمضانية على خريطه البرامج الرياضية على قناة نايل سبورت وهو ما اكده أيمن البرادعى رئيس تحرير برنامج اصداء الملاعب.