تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على 3عاطلين «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة لقيامهم بسرقة مركبة «توك توك» من قائدها بالإكراه، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، فرد محلى.

سقوط عصابة لسرقة مركبة “توك توك” بالإكراه بالخانكة

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في مركبة «التوك توك» بالبيع لعميلهم «سئ النية»«عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بالقليوبية» أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السيطرة على حريق بشقة سكنية في شبرا الخيمة

كما نشب حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمه يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع إمتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.



وبالمعاينة والفحص كشفت التحريات الأولية أن الحريق نتيجة لماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

