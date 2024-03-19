جنات تنتهي من تسجيل أغنية "حاجة وتسعين" تتر مسلسل "بقينا اتنين"

انتهت النجمة جنات، من تسجيل تتر مسلسل "بقينا اتنين" للنجوم شريف منير ورانيا يوسف، والأغنية كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم.

وسجلت جنات، الأغنية في استديو محمد رحيم مساء أمس بحضور منتج المسلسل كريم أبوذكري، وبرديوسر الأغاني محمد حامد.

الأغنية تحمل اسم "حاجة وتسعين"، وتطرح خلال الساعات القليلة مصورة من كواليس التسجيل، كدعاية للمسلسل، والذي يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان عبر قنوات cbc ومنصة WATCH IT.

وقالت جنات، في تصريحات صحفية، إنها وافقت على الأغنية منذ سماعها لأول مره، مشيرة أن الأغنية تعيد تعاونها مع الملحن محمد رحيم بعد سنوات طويلة، مؤكدة أن كلمات الأغنية وألحانها قريبين من القلب ويحملوا حدوته درامية.

أردفت جنات، أنها ليست المره الأولى التي تقدم فيها تتر لعمل فني، ولكن هذه المره شعرت بحالة خاصة مع الأغنية التي أبدع محمد رحيم في ألحانها وكتبها أمير طعيمة.

فيما أبدى الملحن محمد رحيم، سعادته بالأغنية، مشيرا أنه عندما سمع قصة المسلسل قرر أن تكون هذه الأغنية تتر له، وقال: "حدثني الصديق المنتج محمد حامد عن فكرة المسلسل، وأبلغته أن لدي أغنية من كلمات أمير طعيمة تناسب جدا الأحداث، وعندما سمعها المنتج كريم أبوذكري قرر أن يختارها تتر للمسلسل، لما تحمله من تفاصيل تتشابه كثيرا مع أحداث المسلسل وتتلائم مع قصته".

أبطال مسلسل "بقينا اتنين"

الجدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض خصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.