بعد مصرع وإصابة 11 شخصًا.. ننشر تفاصيل حريق مصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

أظهر بعض الصور حجم الدمار التى سببه الحريق الذي شب في مصحة لعلاج المرضى النفسيين بالإسماعيلية، فيما كشف مقطع فيديو متداول صراخ الضحايا أثناء اشتعال النيران بالداخل.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حريقًا في مصحة لعلاج حالات المرضى النفسيين "الإدمان"، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص، فيما أصيب 7 أشخاص آخرين في الحادث.

حريق مصحة الادمان بالإسماعيلية

بداية تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا يفيد نشوب حريق بمصحة لعلاج الإدمان بحي الأسرة باسم إسلام بندارى.

حريق مصحة الإسماعيلية

نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة



وفور وقوع الحادث وجه اللواء شريف بشارة المحافظ بسرعة اسعاف المصابين وإخطار الجهات الأمنية ومديرية الصحة وتم نقل المصابين وعددهم 7 إلى مستشفى الجامعة، وتم نقل المتوفيين وعددهم 3 إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، ويتم استكمال التحقيقات الان بواسطة جهات الاختصاص.