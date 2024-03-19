المعتقدات الشعبية وورش حكي ضمن أنشطة ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، للحفاظ علي التراث الثقافي وتعزيز الهوية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

جاء ذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

وخلال ذلك، عقد أطلس المأثورات الشعبية بفرع ثقافة الفيوم، محاضرة بعنوان "الحسد فى المعتقدات الشعبية"، بمكتبة الفيوم العامة، تحدث فيها ياسر حمدى كبير باحثي أطلس المأثورات عن الحسد ومفهومه فى المعتقد الشعبى، وطرق الوقاية منه مثل إرتداء الخرزة الزرقاء، أو قراءة آيات قرآنية، أعقبها ورشة ألعاب شعبية مع الأطفال، تم خلالها بعض الألعاب الشعبية السائدة في مدينة الفيوم، والعودة إلى ألعاب الأطفال المصرية المتوارثة مثل لعبة النحلة، ولعبة نط الحبل.

وفي ذات السياق، عقد أطلس المأثورات الشعبية بفرع ثقافة الفيوم، ورشة حكى شعبى، بمدارس الفرنسيسكان- مدرسة الجمهورية الخاصة بالفيوم، أوضح فيها ياسر حمدي سيد دور أطلس المأثورات الشعبية فى جمع وحفظ وتوثيق وتحليل ونشر التراث الشعبي المصري، حفاظا على الهوية المصرية والتراث الثقافي، أعقب ذلك حكاية "الطمع يقل ما جمع" وحكاية "الرجل والقرد"، ثم مناقشة الطلاب حول الدروس المستفادة ومنها القناعة، واختتمت الفعاليات بورشة رسم حر للتعبير عن أحداث الحكايات المروية.

"رسائل رمضانية" ضمن احتفالات مكتبة الفيوم العامة بشهر رمضان

واحتفاء بالشهر الكريم، شهدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان"رسائل رمضانية" أوضحت فيها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة مفهوم الرسائل الرمضانية ويأتي في مقدمتها رسالة الفرحة التى يبعثها الشهر الكريم فى النفوس، وذلك من خلال الشوارع التى تتزين لقدوم شهر الخير، ورسالة الصبر التى يرسلها إلينا الصيام من خلال صبرنا على تحمل مشقة الصيام خاصة الطفل الذى يتم تدريبه على الصيام منذ الصغر بأشكال مختلفة، وأيضا رسالة التقوى التى تأتى واضحة من خلال الصيام لأننا نعلم ان الله يرانا فى كل وقت، ورسالة الشعور بالآخرين والأحساس باحتياجهم وحب مساعدة الآخرين، إلي جانب رسالة الأمانة التى يعتمد عليها الصيام بشكل أساسي، وغيرها من الرسائل الجميلة التى تبعث فى النفس الأخلاق الحميدة، بينما نفذ نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الخرز، تدريب وإشراف فاطمة محمد ربيع مسئول نادى المرأة بالمكتبة، تم خلالها تنفيذ أساور لليد وفانوس رمضان.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.