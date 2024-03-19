وكيل تعليم الغربية يشهد بدء الدورة الرمضانية لمجموعة مدارس 30 يونيو

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بدء الدورة الرمضانية لمجموعة مدارس 30 يونيو بالغربية، والمقامة بمدرسة الجيل المسلم بنون، والتي يشارك فيها مدارس الجيل المسلم بالسنطة، الجيل المسلم بكفر الزيات، الفردوس الخاصة بقطور، الجيل المسلم بالمحلة الكبرى، وذلك بحضور محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، و السادة المديرين التنفيذيين للمدارس المشاركة في الدورة الرمضانية.



وأسفرت فعاليات الدورة الرمضانية في يومها الأول عن لقاء بين مدرستي الجيل المسلم الخاصة السنطة، والجيل المسلم الخاصة المحلة، حيث فاز بالمباراة فريق مدرسة الجيل المسلم المحلة، بنتيجة ٤ / ١، وتم اختيار أفضل لاعب بالمباراة، وهو الطالب زياد هاني، أما المباراة الثانية أجريت بين مدرستي الجيل المسلم كفر الزيات، والفردوس الإسلامية الخاصة، وتم التعادل بين الفريقين، بنتيجة: ٢/٢، وانتهت المباراة بركلات الترجيح، حيث فاز فريق مدرسة الفردوس الإسلامية الخاصة بنتيجة ٥ / ٤، وتم اختيار أفضل لاعب بالمباراة، وهو الطالب إبراهيم كليلة.

يأتي ذلك في إطار الأنشطة المدرسية لمدارس الغربية في شهر رمضان المبارك وخلق روح المنافسة الرياضية بين الطلاب بمختلف أعمارهم وتنفيذا لتعليمات القيادة الممثلة في وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.