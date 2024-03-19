الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جمال علام: أرفض المزايدة على وطنية صلاح.. وهذا سبب إقامة البطولة بمصر

جمال علام وصلاح
جمال علام وصلاح

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة رفضه المزايدة على وطنية محمد صلاح، مؤكدا أن قائد الفراعنة سيكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل.

txt

شبانة: إعتذار محمد صلاح عن معسكر المنتخب ليس خيانة

أضاف علام في تصريحات تلفزيونية أن الأهم لنا أن تكتمل جاهزية صلاح ليكون حاضرًا في المباريات الرسمية المقبلة، التي يعني الفوز بها الاقتراب بنسبة 80% من التأهل لمونديال 2026.

وواصل علام: الشركة المنظمة للبطولة الودية تقاعست عن بعض الأمور وتم التواصل لتنظيم البطولة في مصر.

وتابع: المباراة الافتتاحية بكأس العاصمة والنهائي سيقاما على ملعب مصر بالعاصمة الإدارية، وسيكون هناك تسهيلات كثيرة لحضور الجمهور، وسيتم توفير كل سبل الراحة للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وأشار: اتحاد الكرة يدعم الأهلي وأي فريق مصري آخر يلعب في بطولات إفريقيا، والتنسيق حدث بين الجهاز الفني للمنتخب والجهاز الفني للأهلي والحديث بينهما كان على أعلى مستوى من التفاهم.

مواد متعلقة

شبانة: إعتذار محمد صلاح عن معسكر المنتخب ليس خيانة

الجريدة الورقية