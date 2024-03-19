جمال علام: أرفض المزايدة على وطنية صلاح.. وهذا سبب إقامة البطولة بمصر

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة رفضه المزايدة على وطنية محمد صلاح، مؤكدا أن قائد الفراعنة سيكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل.

أضاف علام في تصريحات تلفزيونية أن الأهم لنا أن تكتمل جاهزية صلاح ليكون حاضرًا في المباريات الرسمية المقبلة، التي يعني الفوز بها الاقتراب بنسبة 80% من التأهل لمونديال 2026.

وواصل علام: الشركة المنظمة للبطولة الودية تقاعست عن بعض الأمور وتم التواصل لتنظيم البطولة في مصر.

وتابع: المباراة الافتتاحية بكأس العاصمة والنهائي سيقاما على ملعب مصر بالعاصمة الإدارية، وسيكون هناك تسهيلات كثيرة لحضور الجمهور، وسيتم توفير كل سبل الراحة للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وأشار: اتحاد الكرة يدعم الأهلي وأي فريق مصري آخر يلعب في بطولات إفريقيا، والتنسيق حدث بين الجهاز الفني للمنتخب والجهاز الفني للأهلي والحديث بينهما كان على أعلى مستوى من التفاهم.