الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

جميلة عوض تتعرض للسرقة في الحلقة الثامنة من مسلسل "لانش بوكس"

مسلسل لانش بوكس
مسلسل لانش بوكس

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لانش بوكس، للنجمة غادة عادل التي تشارك به في السباق الرمضاني الجاري ٢٠٢٤، احداثًا مثيرة.

واستعرضت الحلقة استكمال العصابة بسمة (غادة عادل) و ندى (جميلة عوض) ومريم (فدوى عابد) العمل في غسيل الأموال لزيادة دخلهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية واحتياجات ابنائهم.

وشهدت الحلقة سرقة ندى خلال مقابلاتها لأحد الأشخاص، ما جعلها تبحث عنه خلال أحداث الحلقة الثامنة.

وتفاعل الجمهور مع أحداث الحلقة، ما جعلهم ينتظرون عرض الحلقة التاسعة المقرر طرحها بعد ساعات.

مواعيد مسلسل لانش بوكس 

وينطلق عرض مسلسل لانش بوكس، على قناة النهار في تمام الساعه العاشرة مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الرابعة الا ربع عصرًا.

قصة مسلسل لانش بوكس 

يشار إلى أن مسلسل لانش بوكس، دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

أبطال مسلسل لانش بوكس 

يذكر أن يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

عودة غادة عادل للدراما

جدير بالذكر أن مسلسل لانش بوكس، يعتبر بمثابة عودة قوية للنجمة غادة عادل بعد غياب سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني.

مواد متعلقة

أكرم حسني يتعرض للإحراج في الحلقة الثامنة من بابا جه

"خالد نور وولده نور خالد".. مواعيد وقنوات عرض المسلسل

"بابا جه".. مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

"بقينا اتنين".. مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

"فراولة".. مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

مسلسل "لانش بوكس".. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

شريف منير: مسلسل "بقينا اتنين" مليء بالتفاصيل القريبة من الواقع

بين السرقة وغسيل الأموال أحداث الأسبوع الأول من مسلسل لانش بوكس

الجريدة الورقية