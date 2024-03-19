محافظ الشرقية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

جاء في البرقية: «يسعدني أن أبعث لفخامتكم أسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، والتي تأتي ذكراها العظيمة تخليداً لانتصارات الإرادة المصرية، وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة».

وتابع: وبهذه المناسبة المجيدة والذكرى الخالدة والتي ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة الباسلة، والذي قدم رجالها أرواحهم ودمائهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بصادق شكري وتقديري للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الباسلة بتقديم كل غالٍ ونفيس، فداءاً للوطن من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.

سائلين المولي عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الخالدة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام.

كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الاداري، والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.