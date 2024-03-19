مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق بمصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حريقًا في مصحة لعلاج حالات المرضى النفسيين "الإدمان"، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص، فيما أصيب 7 أشخاص آخرين في الحادث.

تفاصيل حريق مصحة الإسماعيلية

بداية تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا يفيد نشوب حريق بمصحة لعلاج الإدمان بحي الأسرة باسم إسلام بندارى.

نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة

وفور وقوع الحادث وجه اللواء شريف بشارة المحافظ بسرعة اسعاف المصابين وإخطار الجهات الأمنية ومديرية الصحة وتم نقل المصابين وعددهم 7 إلى مستشفى الجامعة، وتم نقل المتوفين وعددهم 3 إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، ويتم استكمال التحقيقات الآن بواسطة جهات الاختصاص.