محافظ الشرقية: الدورات الرمضانية تساهم في تنمية المنافسة وإعلاء قيمة الرياضة| صور

وتقديم فرد قوي يبني وطنه وينمي مجتمعه..

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد فيها ان إقامة الدورات الرمضانية تساهم في تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتساهم في تقديم فرد قوي يبني وطنه وينمي مجتمعه.

وأضاف محافظ الشرقية أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية والذهنية، وتفريغ طاقات الشباب وتنمية الاخلاق الحميدة والروح الرياضية لدي ممارسيها مشيرا إلي أن الهدف من إقامة الدورة الرمضانية هو تنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة واعلاء قيمة الرياضة متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الدورة.

جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فاعليات الدورة الرمضانية للمديريات الخدمية في ألعاب خماسي ( كرة القدم - تنس الطاولة - الشطرنج ) والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق بمشاركة لاعبي المديريات الخدمية والهيئات والمراكز والمدن والأحياء والديوان العام في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من وكلاء الوزارة و مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ محمد سامي من مركز شباب الغار.

تضمنت الفعاليات تقديم ابتهالات دينية للشاب حامد امين عضو مركز شباب الزقازيق بحري نالت استحسان الجميع أعقبها عرض فني لكورال مركز شباب صفط الحنا ادخلت البهجة والسعادة في نفوس الجميع ثم تقديم عرضا رياضيا للاعبي منطقه الشرقية للكاراتيه ابرز فيه اللاعبون مهاراتهم الفردية والجماعية والروح الرياضية العالية أعقبه تقديم عرض للفنون الشعبيه بالتنورة لأعضاء مركز شباب الزقازيق بحري نالت إعجاب الحضور

حرص محافظ الشرقية على مشاركة لاعبي ولاعبات رياضتي تنس الطاولة والشطرنج وذلك لتشجيعهم علي الاستمرار في ممارسة الرياضة ، متمنيا لهم التوفيق والفوز بالدورة الرمضانية.

وأدار محافظ الشرقية، حواراً مع الشباب والفتيات ، مؤكدا أن شباب الشرقية شباب واعٍ ومستنير يتسم بالوطنية والإخلاص في العمل .

قام محافظ الشرقية بتسديد ركلة البداية إيذاناً بانطلاق فاعليات الدورة الرمضانية وبدء المنافسات الرياضية بلقاء استعراضي بين عدد من لاعبي الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الشباب و الرياضة أن الدورة الرمضانية تقام كل عام في شهر رمضان وتعد من أحد أهم الأنشطة الرياضية التي تمثلها مديرية الشباب و الرياضة ، مشيراً إلى تنظيم دورات مماثلة بجميع مراكز شباب المحافظة لجذب الشباب لممارسة الرياضة مقدما الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الشباب والرياضة داخل المحافظة لجذب الشباب لممارسة الرياضة واستغلال طاقتهم الإيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

وفي نهاية فعاليات الافتتاح أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بافتتاح الدورة لهذا العام متمنيا أن يسودها روح المنافسة الشريفة والندية والتوفيق للجميع .