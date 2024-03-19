مياه الشرقية تستعد لتوصيل 50 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجًا بلبيس

قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بزيارات ميدانية وعمل أبحاث حالات للأسر رقيقة الحال بقريتي الطحاوية وبساتين بركات التابعتين لمركز ومدينة بلبيس، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الشركة والجمعيات الأهلية.

وتم عمل الأبحاث الميدانية اللازمة لهذه الاسر تمهيداً لتوصيل المياه لهم، لتنفيذها ضمن تنفيذ وصلات المياه بعدة قرى بالمحافظة.

وقال المهندس عامر كمال أبوحلاوه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن هذا يأتي في إطار التأكد التام من أحقية المستفيدين من هذه الوصلات، من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة.

وأشار إلى أن الشركة تقدم كافة التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين، لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة والتعاون التام مع كافة المؤسسات التي تساهم في هذا النحو.

وأوضح أن ذلك يأتي تزامنا مع شهر رمضان الكريم، حيث تم عمل أبحاث حالات وزيارات ميدانية لعدد ٥٠ أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بقريتي بساتين بركات والطحاوية بمركز ومدينة بلبيس، تمهيدا لتوصيل المياه لهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.