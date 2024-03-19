"رمضان شهر التكافل والتعاون والتراحم" ندوة لشباب الشرقية

بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية ستقوم المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان "رمضان شهر التكافل والتعاون والتراحم.. زكاة الفطر والمال" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ وائل محمد رضوان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يوضح خلالها أهمية التكافل الاجتماعي والإنفاق والجود وخاصة في شهر رمضان ويوضح كيفية اخراج زكاه الفطر واحكامها وتوقيتها والفرق بينها وبين زكاه المال لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شهد انطلاق فعاليات توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية مقدمة من مؤسسة حياة كريمة بإجمالي 500 طن مساعدات غذائية لتوزيعها مباشرة من خلال المتطوعين على المستحقين من أبناء المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة وذلك خلال شهر رمضان المعظم، في حضور الدكتور احمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد مهندس أحمد وفا مدير مكتب مؤسسة حياه كريمة بالشرقية، وسعيد عباس المنسق العام لمؤسسة حياه كريمة بالشرقية.

وأوضح محافظ الشرقية، أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتغيير شكل حياة المواطنين للأفضل وتقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً ليحيوا حياة كريمة، مشيراً إلى انه تم إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين لتوجيه صندوق الحماية المجتمعية إليهم والإستفادة من تلك المبادرة النبيلة والتي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي.

ومن جانبه أشار مدير مكتب مؤسسة حياه كريمة بالشرقية إلي أنه من المقرر توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية تحتوي على ( فول مدمس – مكرونة - سكر - أرز - لوبيا – زيت – ملح - شاي – صلصه، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتحت رعاية محافظ الشرقية وبمشاركة المتطوعين من الشباب لتوفير إحتياجات المواطنين الأكثر إحتياجاً من المواد الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.

وحرص محافظ الشرقية، على التقاط صور تذكارية مع المتطوعين من الشباب مقدماً لهم الشكر على مشاركتهم قائلاً أنها فرصة عظيمة لخدمة أبناء محافظتهم من خلال المشاركة بأيديهم في توصيل المواد الغذائية للمستحقين ورسالة للتأكيد على ما يعكسه شهر رمضان من تقاليد ومعايير حافظ عليها المصريين منذ القدم في الترابط والتراحم.

وهنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الإستفادة من هذا الشهر الفضيل في الطاعات والعبادات والعمل لإستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد ، مطمئنا ًالمواطنين على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية والأسماك واللحوم والبقوليات بالكميات والأسعار المناسبة بالمنافذ والمعارض والشوادر التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع كبار التجار لتلبيه احتياجاتهم ومتطلباتهم خلال هذا الشهر الفضيل.

وأعرب محافظ الشرقية، عن خالص تمنياته لمصرنا الغالية ان تنعم بالخير والرخاء تحت القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدا أن المحافظة بجميع قيادتها وجهازها التنفيذي تسير بخطي ثابتة وقوية نحو تحقيق أسس الجمهورية الجديدة لتكون محافظة الشرقية في مقدمة قطار البناء والتنمية داعياً ابناء المحافظة إلى الاعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره.