نشب حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على حريق شقة سكنية في شبرا الخيمة



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع إمتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.



وبالمعاينة والفحص كشفت التحريات الأولية أن الحريق نتيجة لماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



​​​​​​النيابة تعاين موقع حريق عقار شامبليون للوقوف على أسبابه

أنهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إجراءات عمليات التبريد عقب الانتهاء من إخماد النيران التي اندلعت في عقار سكني في شارع شامبليون بمنطقة وسط البلد، وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان من سكان العقار الذي نشبت به النيران لمعرفة أسباب اشتعالها، كما يقوم فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية بالمعاينة للوقوف على مصدر النيران.



السيطرة على حريق في وسط البلد



كما سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، علي حريق محدود ،تبين من التحريات، أنه نشب في عقار سكنى بمنطقة وسط البلد ،تحديدا في شارع شامبليون ،دفعت قوات الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ ب5 سيارات إطفاء نجحت في إخماد الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من أحد العقارات ،تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

​​​​​​البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة إطفاء القاهرة بنشوب حريق في عقار سكنى بشارع شامليون وسط البلد ،توجهت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتبين أن النيران بدات من الطابق الثالث بألعقار محل البلاغ وتمت السيطرة على النيران في وقت قصير.

نقاش ينهي حياته في نهار رمضان ببولاق الدكرور

كما أقدم نقاش علي إنهاء حياته شنقًا، اليوم الثلاثاء، داخل مسكنه في بولاق الدكرور بالجيزة، وقالت التحريات الأولية، إن إدمانه لمخدر الآيس، وراء إقدامه على ارتكاب الواقعة، إذ أفادت أسرته بعدم وجود شبهة جنائية.



وتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث بولاق الدكرور، بتخلص «نقاش»- عمره 41 عامًا داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسيه.



وكان قد ورد من الأهالي بلاغ إلى وحدة المباحث في بولاق الدكرور بالعثور على جثة رجل في شقته، وبالانتقال والفحص اتضح أن الرجل أعد لنفسه مشنقة إذ علق رقبته في «جنش»، وباستدعاء زوجته قالت إن زوجها حاول إنهاء حياته قبل 3 أشهر بـ«سم الفئران»، وبنقله إلى معهد السموم كُتب له عمرًا جديدًا، ليعيد المحاولة مرة أخري متخلصًا من حياته بطريقة مأساوية.

بإخطار النيابة العامة، طلبت نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرفها، لتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.