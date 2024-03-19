عاطف عبداللطيف يقدم العادات والتقاليد لشعوب ٣٠ دولة حول العالم فى رمضان والمعالم السياحية بها

يقدم الإعلامى والخبير السياحى الدكتور عاطف عبداللطيف لمشاهديه ومتابعيه خلال شهر رمضان الكريم من خلال برنامجه «مسافرون» موضوعات شيقة عن قصص الحيوان والطير فى القرآن وأشهر الأكلات المذكورة بالقرآن وجولات فى 30 دولة حول العالم نتعرف من خلالها على عادات وتقاليد شعوب هذه الدول فى رمضان والمعالم السياحية بها.

وحاول عاطف عبداللطيف جاهداً تقديم كل ما يسعد مشاهديه ومتابعيه من خلال تقديم برنامجه مسافرون بثلاث نسخ مختلفة هذا العام على إذاعة راديو مصر يومياً الساعة 2:45 مساء يقدم لنا من خلاله جولة سياحية وتثقيفية فى دولة مختلفة كل يوم وعلى قناة الحدث اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء يوميا وعلى قناة السلام تى ڤى يومياً الساعة 3:30 والإعادة الساعة 9 صباحاً

ويتناول برنامج «مسافرون» على قناة السلام تى ڤى الذى يعرض يوميا فى الساعة الثالثة والنصف مساء ويعاد فى التاسعة صباحاً معلومات وقصص وحكايات عن الطير والحيوان وصفاتها وطبيعة حياتها ومنها ما ذكر فى القرآن الكريم من قصص للحيوانات والحشرات والطير.

ويسلط البرنامج الضوء على مجتمعات الحيوانات والطير وطريقة معيشتها وفوائدها من خلال سرد قصصى جميل وشيق.

يذكر أن د.عاطف عبداللطيف قدم العديد من البرامج التى لاقت إقبالا كبيرا من المشاهدين مثل برنامجه السياحى مسافرون الذى طاف به دول العالم وأذيع على قناة أون تى فى وقناة المحور ثم برنامج مسافرون فى رمضان الذى قدمه فى إذاعة ميجا إف إم وقناة الحدث اليوم وقدم «مسافرون» ومن خلاله تم الإبحار فى تاريخ الفتح الإسلامى لمصر وله برنامج ثابت بعنوان عالم بلا حدود على قناة الحدث اليوم وهو من نوعية برامج التوك شو المتنوعة والتى يغلب عليها الطابع السياحى.