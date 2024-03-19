أحمد الوصيف: الغرف السياحية الخمس انتهت من تنقية الجداول والاتحاد يشكل لجان الفصل فى الاعتراضات وبدء التظلمات غدا الأربعاء لمدة خمسة أيام

استعدادًا لبدء انتخابات مجالس إدارتها

أعلن أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن الغرف قد أخطرت الاتحاد بأنها قد انتهت من تنقية الجدول العام لكل غرفة والمتضمن أسماء المنشآت الأعضاء التى لها الحق فى حضور أعمال الجمعيات العمومية للغرف الخمس وقامت كل غرفة بعرض الجداول النهائية بمقرها وفقاً لما نص عليه قرار وزير السياحة والآثار رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأضاف الوصيف أن الاتحاد قد أصدر القرارات الخاصة بتشكيل لجان الفصل فى الاعتراضات على جداول القيد العام التى قد ترد للاتحاد من المنشآت أعضاء كل غرفة وفقاً للائحة التنفيذية المذكورة، حيث تختص اللجنة وفقاً للقرارات الصادرة بالفصل فى الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التى لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التى لها حق المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية وفى إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد، كما نصت القرارات الصادرة فى هذا الشأن على أن تبدأ اللجنة أعمالها بمقر الاتحاد المصرى للغرف السياحية اعتباراً من الخميس الموافق ٢١ الشهر الجارى فى تلقى الاعتراضات ولمدة خمسة أيام تنتهى يوم الاثنين الموافق ٢٥ مارس وتفصل اللجنة فى كل اعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه وتخطر به المنشأة المعترضة.