قنا تنظم عرض مسرحي وألعاب ترفيهية احتفالات باليوم العالمي للمرأة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بالتعاون مع جمعية أنا المصري وهيئة بلان انترناشونال، اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور عدد كبير من الفتيات والسيدات، ورموز المجتمع القنائي، ورجال الدين الإسلامي.

وقالت الدكتورة هدى السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا ان " المرأة المصرية حازت على مكتسبات قوية خلال السنوات الماضية، جراء تبني القيادة السياسية المصرية ملف تمكين المرأة المصرية ودعمها في كافة المجالات، لذا وجب على كل فتاة مصرية أن تفتخر" وأضافت السعدي " المرأة المصرية دوما تستحق الإشادة في تحملها المسئولية و تحقيق الذات، فلا يوجد مجال عمل في مصر، إلا حققت انجازات وبطولات بفضل إصرارها الدائم على التفوق".

وذكر فضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا " ان الإسلام أنصف المرأة من ظلم واستعباد الجاهلية، من خلال الأحكام الشرعية، التي تحرم ظلمها والمساس بها، وصدق النبي محمد_صلى الله عليه وسلم حينما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فرفقا بالقوارير".

وشهد الحفل عرض مسرحي يناقش قضية مناهضة ختان الإناث و زواج الأطفال وحرمان المرأة من الميراث، وكذلك عدد الألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية، كما وزع فريق تنظيم الحفل باقة ورود لجميع الفتيات المشاركات بالاحتفالية.