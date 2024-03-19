عروض فنية ضمن ليالى رمضان الثقافية بقصر أحمد بهاء الدين بأسيوط

يعقد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص، برئاسة الدكتور جمال عبد الناصر العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وبتوجيهات ضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافى

وقدم القصر باقة من المحاضرات والندوات التثقيفية وورش الحكي ومسابقات ثقافية وورش اشغال فنية وفنون تشكيلية وعروض موسيقي وفنون شعبية

كما قدمت الفنانة نهال عصام الدين ورشة أشغال فنية للأطفال لتصميم عدد من نماذج فانوس رمضان حيث تسابق الأطفال في استخدام خامات الحبل والورق المقوي لعمل أشكال متنوعة من زينة رمضان

وقدم الفنان ابراهيم حسين ورشة فنون تشكيلية للاطفال تضمنت شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة للأطفال والتلوين وتم التعبير عن فانوس رمضان وزينة رمضان وتم تكريم المتميزين بجوائز رمزية

وفي سياق متصل شهد القصر ورش حكي للأطفال بعنوان التعاون والقيم الإيجابية قدمتها هبه عبود والتي قدمت مجموعة من الحكايات حول أهمية التعاون بين الأفراد بجانب ورشة تلي قدمتها الفنانة ياسمين جاد والتي قدمت شرح مفصل عن كيفية الرسم الخيوط من التلي على قطع القماش للأطفال وتنفيذ مسابقة ثقافية للأطفال قدمها اسلام محمد حيث تم طرح العديد من الأسئلة تنافس الأطفال فيها على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية بمقر القصر.

وفي إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك بمقر نادي المهندسين قدم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص عروض فنية احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك حيث قدم فريق كورال الأطفال بقيادة المايسترو نصر الدين احمد العديد من الاغانى الرمضانية منها رمضان كريم وهل هلالك وهاتوا الفوانيس يا ولاد و رمضان جانا ، بينما قدمت فرقة فنون شعبية الطفل العديد من التابلوهات التراثية منها التنورة والحجالة والتحميلة بقيادة الفنان خالد نصر الدين حسين على الانغام الرمضانية والتي نالت إعجاب الجمهور.

وضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية أقيمت أمسية شعرية ذات إطلالة رمضانية شارك فبها نخبة من المبدعين الأدباء ومنهم الأديب المسرحي نعيم الأسيوطي عضو مجلس إدارة إتحاد كتاب مصر والدكتور ثروت عكاشة السنوسي والاديبة نهال النجار وملتقي ثقافي للأديب الدكتور سيد عبد الرازق والأديب عاطف العزازي والشاعر المهندس أحمد صلاح فخري بينما تخلل الأمسية العديد من القصائد الشعرية ذات الطابع الرمضانى لنخبة من المبدعين الشباب حيث تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية