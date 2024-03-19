المشدد 6 سنوات للمتهم بحيازة الهيروين المخدر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة حيازة الهيروين المخدر بمنطقة عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ا.م عاطل ،ج.ط عاطل، أحرزوا مخدر الهيروين بقصد الاتجار والربح غير المشروع، كما أحرزوا سلاح أبيض مطواة بدون مسوغ قانوني.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين أثناء مرور دورية أمنية بدائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية أبصرت قوات الأمن تواجد المتهمين بالطريق العام محرزًين كيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله مسحوق يشبه جوهر مخدر الهيروين وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزتهم على 16 لفافة ورقية تحوي كل منها ذات المخدر، وسلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أصدرت نيابة شمال القاهرة، قرار بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، متهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة في منطقة الساحل.

5 أشخاص يسرقون شركة فى الساحل

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة لبيع قطع غيار السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى و(دراجة نارية- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - 5 هواتف محمول "قاموا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة) وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.