إصابة سيدة بطلق ناري يُثير الرعب في الشرقية

أصيبت سيدة بطلق ناري بالجانب الأيسر؛ إثر تعرضها لتعدي من آخرين بناحية عزبة عرب درويش بقرية أم عجرم بمركز فاقوس، وتم نقل المصابة إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول "أميرة ع" 35 عاما، مقيمة بناحية عرب درويش بمركز فاقوس، مصابة بطلق ناري بالجانب الأيسر، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابة إثر تعدي آخرين عليها بالقرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر لقيت ربة منزل مصرعها وإصابة طفلتها ،في مدينة قطور بمحافظة الغربية، بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهن السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى قطور المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم على قضبان السكة الحديد في نطاق مركز قطور وأنباء عن حالة وفاة ومصاب.

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتم الدفع بسيارتي إسعاف وتبين مصرع سيدة تدعى ملك.ر.ب وإصابة ابنتها صدمهم قطار أثناء عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى قطور المركزي وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

مصرع عامل وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون فى حادث إنقلاب سيارة محملة عمال على طريق "الروبيكى - بدر" وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة عمال على طريق "الروبيكى - بدر" وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.