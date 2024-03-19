تجديد حبس شقيقين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس شقيقين 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، حيث اعترف الشقيقان أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب واقعة التنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم بمنطقة أبو النمرس.

وأضاف المتهمان في أقوالهما أنهما تمكنا من الحفر لمسافة 4 أمتار قبل كشف أمرهم والقبض عليهم وبحوزتهما أدوات الحفر المستخدمة في الجريمة.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهما بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع تنقيب أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة أبو النمرس.

بالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط شقيقين مقيمين بالعقار محل الواقعة وعُثر بإحدى غرف العقار على حفره بعمق 4 أمتار وأدوات الحفر.

واعترفا أمام جهات التحقيق المختصة بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

وفى سياق آخر، القى رجال الأمن القبض على مالك شركة بالقاهرة لإدارته مخزنًا بدون ترخيص، وتجميعه كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر بقصد طرحه بالأسواق.

القيض على صاحب شركة يجمع تبغ السجائر مجهول المصدر لبيعه للمواطنين

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك شركة مقيم بمحافظة الجيزة بإدارة مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة القسم، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر ووضعه داخل زجاجات وأكياس مدون عليها علامات تجارية مقلدة بقصد طرحه بالأسواق، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم ضبطه وعثر بداخل المخزن على 3 أجولة بداخلها كمية من تبغ السجائر وزنت 300 كيلو جرام و84 زجاجة تبغ جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وكمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة والملصقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.