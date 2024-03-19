المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة سيارة شركة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 4 متهمين بسرقة سيارة شركة بالإكراه، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المنقولات المملوكة للشركة المجني عليها، حال قيام سائق الشركة بالسير بها بالطريق العام لنقل العقاقير الطبية من مقر الشركة التي يعمل بها.

وقام المتهمون بإشهار الأسلحة النارية في وجه سائق السيارة ومندوب مبيعات كان بصحبته وسرقوا العقاقير منهم.

قضت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة موظفة في إحدى شركات العقارات الشهيرة بالحبس لمدة عامين، لاتهامها بإنهاء حياة شخصين بالخطأ في حادث تصادم على الطريق أمام مول العرب في أكتوبر.

تفاصيل قتل شخص بالخطأ

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة تسببت بالخطأ في نهاء حياة شخصين أثناء قيادتها سيارة برعونة وعدم مراعاتها لقوانين المرور بأن ارتكبت المخالفات الواردة بكتب السلامة وأحدثت الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي للمجني عليهم والتي أودت بحياتهما.

تبين من التحقيقات أن المجني عليهما أثناء تواجدهما على الطريق اصطدمت بهما المتهمة أثناء قيادتها سيارة على الطريق أمام مول العرب برعونة وعدم إحتراز وعدم مراعاة للقوانين واللوائح المرورية.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، بمعاقبة مزارعا بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل زوجته بدائرة مركز فاقوس.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم الي فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى ومحمد إبراهيم.

بداية أحداث القضية، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم “حسن م ”، عامل زراعي، مقيم بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ بتهمة قتل زوجته المجني عليها "هبة إ " بعدة طعنات بسبب خلافات بينهما نتيجة انقطاع المتهم عن العمل وأن المجني عليها هي من كانت تقوم بالإنفاق على مسكن الزوجية نتيجة عملها ببيع الألبان بالأسواق.

كشف أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا فاستقرت إحداها برقبتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.