محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسحلة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة الأبطال قادة وضباطًا وجنودًا وكافة أبناء الشعب المصري بمناسبة ذكرى إنتصار العاشر من رمضان.

ودعا محافظ أسيوط، المولى عز وجل أن تتواصل إنتصارات مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية على كافة الأصعدة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر المجيدة تعتبر ملحمة خالدة إستردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه فى سيناء، وأظهرت بطولات الشعب المصرى وقواته المسلحة في تحقيق الانتصارات والمعجزات وحماية المقدرات وتعزيز سيادة الدولة على كامل ترابنا الوطني ومواجهة المصاعب والتحديات.

وأكد المحافظ على الدور الوطني والبطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان والدور الذي لا زالت تقدمه والتضحيات العظيمة التي لا تتوانى عنها لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة وتحقيق التنمية والرخاء لتبقى مصر شامخة قوية، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لجنود مصر البواسل الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة النصر الخالدة.