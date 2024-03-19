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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جمال علام يدعم منتخب مصر في المران

جمال علام يدعم منتخب
جمال علام يدعم منتخب مصر

إكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، بإنضمام المحترفين لصفوف معسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات نيوزيلندا و كرواتيا و تونس.

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عبدالجليل: حسام حسن قادر على صناعة تاريخ كبير مع منتخب مصر

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ميدو يوجه طلبا لمرموش ومصطفى محمد في معسكر منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا هم :  محمد أبو جبل و محمد عواد و  المهدي سليمان و مصطفي شوبير و إحمد حجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي  و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور   و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة  و محمود تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي شلبي  و مصطفي فتحي  و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف .

منتخب مصر

وحرص  جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، على حضور مران منتخب مصر.

جمال علام وحسام حسن

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