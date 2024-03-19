موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات.. يهتم المسلمون كل يوم في شهر رمضان المبارك بالموعد المحدد لأذان المغرب، حيث يحل أذان المغرب في القاهرة اليوم الثلاثاء التاسع من رمضان في تمام الساعة 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب بالقاهرة الساعة 6:06 مساءً

موعد أذان المغرب في المنيا الساعة 6:08 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط الساعة 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في بنى سويف الساعة 6:07 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج الساعة 6:04 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة الساعة 5:56 مساءً.

موعد أذان المغرب بالإسكندرية الساعة 6:11 مساءً

موعد أذان المغرب في الفيوم الساعة 6:08 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسماعيليةالساعة 6:02 مساءً

موعد أذان المغرب في المنصورة الساعة 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في المحلة الكبرى الساعة 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في طنطا الساعة 6:07 مساءً.

موعد أذان المغرب في قنا الساعة 6:00 مساءً.

موعد أذان المغرب في المنصورة الساعة 6:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ الساعة 5:54 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر الساعة 6:00 مساءً.

موعد أذان المغرب في الزقـازيق الساعة 6:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ الساعة 6:07 مساءً.

موعد أذان المغرب في نجع حمادى الساعة 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان الساعة 5:59 مساءً.