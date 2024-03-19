حقيقة تعرض النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة معاملة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة معاملة.

وأكد المصدر أن مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء بما يضمن تأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية بنشر الشائعات وإختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

الداخلية تكشف تفاصيل حريق في موقع تصوير مسلسل ألف ليلة وليلة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل نشوب حريق محدود بموقع تصوير مسلسل “ألف ليلة وليلة” بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنع امتداده.

وتبين من التحقيقات أن الحريق نشب نتيجة قيام عاملين بالموقع بإشعال موقد “يحتوى على بعض الأخشاب” وتزويده بكمية من سائل “التنر” سريع الإشتعال لإستخدامه بأحد المشاهد بالمسلسل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 45 قطعة سلاح ناري مع 44 متهمًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مُواصلة قطاع الأمن العام جهوده بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن ‏العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن.‏ جاء ذلك في إطار مُواصلة قطاع الأمن العام جهوده بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.