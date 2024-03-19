بعد قليل.. محاكمة المتهمين بتزوير كارنيهات وشهادات

تنظر محكمة جنح الشرابية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بتزوير كارنيهات وتزوير شهادات والأختام الحكومية، داخل مطبعة بمنطقة الشرابية.

البداية حينما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطلين بتهمة تزوير شهادات تخرج متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة الشرابية مكانًا لمزاولة نشاطهم، وعثر بحوزتهم على عدد من الكارنيهات وشهادات تخرج وصور لأختام حكومية وعدد من الأكلاشيهات جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.

وفى سياق متصل عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، 3 متهمين بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر وعرض طفل صغير للبيع في منطقة المقطم.

السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بتهمة الاتجار بالبشر وعرض طفل صغير للبيع بالمقطم

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيمن عبدالخالق، ممدوح حلمي، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد سيد.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2694 لسنة 2023 جنايات المقطم والمقيدة برقم 2875 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، عن اتجار المتهمين «هاله.ع، خلود.ع، مدحت .ص» بالبشر عندما عرضوا طفل صغير للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقابل مادي وتقابلوا مع بعضهما، لبيع الطفل.

لكن رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا باتكابهم الواقعة.

ضبط ستوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" في الهرم

كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، ستوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" في الهرم، وتوالت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابيا، ومحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الاستوديو، وأمكن ضبط مالك الاستوديو – مقيم بمحافظة الدقهلية، كما تم ضبط وحدتي مونتاج وتسجيل صوتي "بدون ترخيص" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.